Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına kırmızı-beyazlı takımın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR DEVREYE GİRMEDİ

Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.

İşte o pozisyon;



AHMET ÇAKAR: NET BİR PENALTI VERİLMEDİ

Pozisyon sonrası bir paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Hakem Samsunspor'un net bir penaltısını vermedi" dedi.