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Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon

Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
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Samsunspor, Galatasaray maçının 24. dakikasında Torreira ile girdiği ikili mücadele sonrasında Ntcham'ın sarı-kırmızılıların cezasında yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. VAR'ın devreye girmediği pozisyonda hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına kırmızı-beyazlı takımın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR DEVREYE GİRMEDİ

Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.

İşte o pozisyon;

Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon

AHMET ÇAKAR: NET BİR PENALTI VERİLMEDİ

Pozisyon sonrası bir paylaşım yapan eski hakem Ahmet Çakar, "Hakem Samsunspor'un net bir penaltısını vermedi" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

bu pozisyon aleni penaltı vermedi fetoculer iş başında

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıJon snow:

Allah sizin belanızı versin inşallah bunun neyi penaltı .bunu video olarak izleyin ahmaklar .

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Torreira, Sanchez. Barış Alper... bitmez say say. Kart çıkmaz, aleyhte penaltı çalınmaz GS söz konusu olunca.

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Haber YorumlarıMurat Gündüz:

Eee alehte olunca herkes kör sagır.

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

İt iti ısırmaz

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Halil Umut PFDK varken daha çok MELERRR

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