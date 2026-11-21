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GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'ine göre Samsunspor karşısında 3'ü zorunlu toplam 5 değişikliğe gitti. Amed Sportif Faaliyetler maçında oynayan Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Rafael Leao sakatlığı, Mario Lemina ve Davinson Sanchez ise tercihen forma giymedi. Buruk, bu oyuncuların yerine; Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı görevlendiren 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Deniz Gül oldu.

Galatasaray, Samsunspor karşısına şu ilk 11'ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

SARI-KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasına sakatlıkları bulunan 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte milli takım kampında sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai ile son antrenmanda sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama oluşan Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Geçen hafta sol dizinden operasyon geçirdikten sonra fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başlayan Victor Osimhen ile tedavi protokolü kapsamında Doha'daki Aspetar'da bulunan Rafael Leao da mücadelede forma giyemedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, Samsunspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç men cezası alan ve Konyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde forma giyemeyen 32 yaşındaki tecrübeli stoper, Samsunspor maçına ilk 11'de başladı.

KAAN AYHAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı Kaan Ayhan, Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak bu sezon ligde ilk kez maça başlangıç kadrosunda yer aldı. Ligde bu sezon daha önce yalnızca ilk haftadaki Arca Çorum FK müsabakasında süre alan tecrübeli futbolcu, en son geçen sezonun son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

CEVAD PREKAZI UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı kulübün yakın zamanda hayatını kaybeden efsane ismi Cevad Prekazi, Galatasaray - Samsunspor maçında unutulmadı. 69 yaşında vefat eden Prekazi için Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya özel tişörtlerle sahaya çıkarken, statta ayrıca "8 numara Cevad Prekazi" gol anonsu yapılarak eski futbolcu anıldı. Prekazi için ayrıca mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı