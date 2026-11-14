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Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi; sarı-kırmızılılar hazırlığını yarın sürdürecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile 21 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulühten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
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