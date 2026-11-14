Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı

Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi; sarı-kırmızılılar hazırlığını yarın sürdürecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile 21 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulühten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA