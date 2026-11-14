Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile 21 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulühten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA