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Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi hazırlığını Kemerburgaz'da sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlığını Kemerburgaz'da sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı, sahada pas ve dört takımlı turnuvayla sona erdi; hazırlık yarın sürecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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