Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. İdman, dinamik ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 15'inci haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor