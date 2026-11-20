Galatasaray, Samsunspor ile 67. lig maçı öncesi galibiyetlerde 44-8 üstün bulunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, yarın Süper Lig'de Samsunspor ile 67. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 66 maçta sarı-kırmızılılar 44 galibiyet alırken Samsunspor 8 kez kazandı, 14 maç berabere bitti.
Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 67. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 66 karşılaşmanın 44'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 8 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 66 maçta 142 gol atarken Samsun ekibi, 54 golle karşılık verebildi.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 30-2 üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'a İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı.
Rakibi karşısında 93 kez fileleri havalandıran ve 25 gol yiyen Galatasaray, son 26 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 mücadeleyi de kazandı.
Samsun ekibi, Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 9 Eylül 2000 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.
Galatasaray, son 10 lig maçında Samsunspor'a karşı 1 kez yenildi
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.
Galatasaray, 25 Eylül 2005 tarihinde Samsun ekibini 2-1 yendiği maçla başlayan süreçte rakibiyle çıktığı 10 lig müsabakasında 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu tek mağlubiyeti ise geçen sezon ligin 32. haftasında 4-1'lik skorla gördü.
Söz konusu müsabakalarda 27 kez ağları sarsan Galatasaray, 16 gol yedi.