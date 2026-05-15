Haberler

Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüsle RAMS Park'a geldi. Yaklaşık 3 saat süren yolculukta taraftarlar büyük ilgi gösterdi, Icardi ve Osimhen için tezahüratlar yapıldı, Torreira'ya simit ikram edildi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a üstü açık otobüsle ulaştı.

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.

Yol boyunca oyunculara büyük ilgi gösterildi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yolculukta Galatasaray Futbol Takımı'na yoğun ilgi gösterdi.

Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, yol boyunca takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, ayrıca Arjantinli Mauro Icardi ve Nijeryalı Victor Osimhen için de özel tezahüratlarda bulundu.

Simitçiden Torreira'ya ikram

Sarı-kırmızılıların otobüsle ilerlediği sırada bir simitçi, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'ya simit attı.

Otobüsün üstündeki Torreira, kendisine ikram edilen simidi yedi.

Icardi için pankart

Galatasaraylı futbolculardan Lucas Torreira ve Yunus Akgün, takım arkadaşları Mauro Icardi için pankart açtı.

Otobüsün üstündeki Torreira ve Yunus, Icardi için "Gitme Mauro" pankartını tuttu.

Oyuncular, Avrupa kupalarını hedef gösterdi

Galatasaraylı futbolcular, Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak açtı.

Otobüsün önüne asılan sarı-kırmızılı bayrakta "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazısı yer aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
