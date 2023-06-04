Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Yaptı
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Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalarda futbolcuların yanı sıra Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki gibi ünlü isimler de yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe mücadelesinin bitmesinden sonra saha ortasına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasaray'ın simgesi olan Aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur taraftarları selamladı.OKAN BURUK AİLESİYLE SAHNEYE ÇIKTI Galatasaray'da teknik direktör olarak görev aldığı ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, kutlamalarda sahneye eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile çıktı. Buruk madalyasını aldıktan sonra oğlu Ali Yiğit'e verdi.MAURO ICARDİ'DEN 'AŞKIN OLAYIM' PERFORMANSIŞampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızlı futbolcular, sahneye seçtikleri şarkılarla çıktı. Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile sahneye çıkarken, kendisine Simge Sağın eşlik etti. Icardi ve Simge şarkıyı birlikte söylerken, statta yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar da eşlik etti.Gomis de 'O Sen Olsan Bari' şarkısı ile sahneye çıkarken, yanında şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki yer aldı.Emre Taşdemir ile Abdulkerim Bardakçı ise trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu forma ile kutlamalarda yer aldı. Bu arada eşi doğum yapan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö de kutlamalarda yer alamadı. KUPA SARI KIRMIZILI FUTBOLCULARIN ELİNDE
Kutlamanın ardından ise kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig 2022-23 şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera'ya takdim etti. Daha sonra Muslera takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdılar. Kupanın kaldırılmasının ardından ise stattan havai fişek atıldı.