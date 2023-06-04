Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalarda futbolcuların yanı sıra Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki gibi ünlü isimler de yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe mücadelesinin bitmesinden sonra saha ortasına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasaray'ın simgesi olan Aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur taraftarları selamladı.

Kutlamanın ardından ise kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig 2022-23 şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera'ya takdim etti. Daha sonra Muslera takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdılar. Kupanın kaldırılmasının ardından ise stattan havai fişek atıldı.