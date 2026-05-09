Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de coşkuyla kutlandı / Metin eklendi

GALATASARAY'ın, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2'lik sonuçla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayseri'de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayseri'de sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı. Kayseri'deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı vatandaşların da sarı-kırmızılı taraftarla kutlama yaptıkları görüldü.

