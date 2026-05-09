Haberler

Galatasaray'ın şampiyonluğu İzmir'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu İzmir'de coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından İzmir'de binlerce taraftar sokaklara dökülerek büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte İzmir'de binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Gündoğdu Meydanı ve Kordon'u bayram yerine çevirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmir'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu kutladı. İzmir'in çeşitli noktalarından araçlarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, bayraklar ve kornalar eşliğinde Alsancak'a akın etti. Şampiyonluk sevincinin merkezi haline gelen Gündoğdu Meydanı ve Birinci Kordon'da toplanan binlerce taraftar, sarı-kırmızı bayraklar açıp meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi.

Şampiyonluk konvoyları oluşturan taraftarlar, takımlarının başarısını doyasıya yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor