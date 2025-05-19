Galatasaray Şampiyonluğunu Evlilik Teklifi ile Kutladılar

Galatasaray Şampiyonluğunu Evlilik Teklifi ile Kutladılar
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Zonguldak'tan İstanbul'a giderek Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan Özgür Kahveci, sevgilisi Fulya Yılmaz'a evlilik teklifi etti ve 'evet' cevabını aldı.

ZONGULDAK'tan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul'a giden Özgür Kahveci ve Fulya Yılmaz, şampiyonluğu evlilik teklifi ile taçlandırdı. Rams Park çevresinde Kahveci, sevgilisi Yılmaz'a şarkılar eşliğinde evlilik teklif ederken 'Evet' cevabını aldı.

Galatasaray'ın dün akşam 25'inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yapılan kutlamalar için bugün Zonguldak'tan bazı taraftarlar İstanbul'a gitti. Kutlamalara giden Özgür Kahveci ve Fulya Yılmaz çifti, şampiyonluk kutlamalarını evlilik teklifi ile taçlandırdı. Rams Park'ta Kahveci, sevgilisi Fulya Yılmaz'a şarkılar eşliğinde evlilik teklifi etti. Yılmaz'ın 'evet' cevabıyla çift, birbirine sarılarak sevinç yaşadı. O anları, kutlamalarda bulunan bir başka taraftar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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