Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Öncesi Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasınaa göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular pas ve topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın 11.00'deki idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
