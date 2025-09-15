Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Öncesi Hazırlıklarına Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasınaa göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular pas ve topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın 11.00'deki idmanla sürdürecek.