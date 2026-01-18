Haberler

Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Galatasaray, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla başladı. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

