İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynanan play-off rövanş maçları Galatasaray'a yaradı.

CİMBOM OYNAMADAN PARA KAZANDI

Galatasaray, Kairat'ın Celtic'i elemesiyle birlikte kasasına 320 bin euro daha koydu. Sarı-kırmızılılar, Pafos'un Kızılyıldız karşısında tur atlamasıyla bir 320 bin euro daha kazandı. Galatasaray, play-off'taki gecenin sonuçlarının ardından 640 bin euro kasasına koydu.

Kairat ve Pafos'un, rakiplerini elemesi Şampiyonlar Ligi'nde ödül dağıtımını etkiledi. İki ekibin katsayısı düşük olduğundan, diğer takımların katsayı sıralamasındaki pozisyonu değişti ve Galatasaray, iki maçın sonucundan 640 bin euro kazandı.