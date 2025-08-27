İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off sonuçlarına bağlı olarak 640 bin euro daha kazandı. Kairat'ın Celtic'i ve Pafos'un Kızılyıldız'ı elemesiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar, kasasına ekstra 320 bin euro daha ekledi. Bu iki maçın sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde ödül dağıtımını etkiledi ve Galatasaray'ın katsayı sıralamasındaki pozisyonunu değiştirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynanan play-off rövanş maçları Galatasaray'a yaradı.

CİMBOM OYNAMADAN PARA KAZANDI

Galatasaray, Kairat'ın Celtic'i elemesiyle birlikte kasasına 320 bin euro daha koydu. Sarı-kırmızılılar, Pafos'un Kızılyıldız karşısında tur atlamasıyla bir 320 bin euro daha kazandı. Galatasaray, play-off'taki gecenin sonuçlarının ardından 640 bin euro kasasına koydu.

Kairat ve Pafos'un, rakiplerini elemesi Şampiyonlar Ligi'nde ödül dağıtımını etkiledi. İki ekibin katsayısı düşük olduğundan, diğer takımların katsayı sıralamasındaki pozisyonu değişti ve Galatasaray, iki maçın sonucundan 640 bin euro kazandı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Tamam işte yaaaa. Bubparalara güvenmeyeceksin o kadar parayı nereden bulacaklar. Nee sponsorSARAY mı dediniz. O başka tabi. Haa bşr de şampiyonluk garanti. Yahu unuttuk para, faiz, dış getiriler. Öyleya kimin takımı. Aman yaaa onlar çekirdek parası.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
