Sacha Boey İstanbul'a geliyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey'in, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde resmileşmesi planlanıyor.

GALATASARAY'ın eski oyuncusu Sacha Boey'in, sarı-kırmızılı kulübe yeniden katılmak üzere bu akşam İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Ara transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray yönetimi, sağ bek transferi için önemli bir adım attı. Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu için kiralama girişiminde bulunan sarı-kırmızılıların, transferi kısa süre içinde resmileştirmeyi planladığı ifade ediliyor.

25 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a inişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atarak Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması halinde Boey, Galatasaray'a yeniden dönen önemli isimlerden biri olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
