Sacha Boey Galatasaray için tekrar İstanbul'da / Metin eklendi
Galatasaray, devre arası transfer döneminin son gününde eski futbolcusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransız yıldız, imza için İstanbul'a geldi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2024 yılında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen yıldız futbolcunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor