Sacha Boey Galatasaray için tekrar İstanbul'da / Metin eklendi

Güncelleme:
Galatasaray, devre arası transfer döneminin son gününde eski futbolcusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransız yıldız, imza için İstanbul'a geldi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

DEVRE arası transfer döneminin son gününe girilirken Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Fransız yıldız imza için İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2024 yılında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen yıldız futbolcunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
