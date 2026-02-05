Haberler

Galatasaray, Sacha Boey'i kiraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Bayern Münih'ten eski futbolcusu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Transfer ücreti 500.000 Euro, Boey'e ise 1.750.000 Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada:

"Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te kızlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi! Beşiktaş, Agbadou'ya imza attırıyor

Süper Lig devi haftalardır beklenen yıldız isme imzayı attırıyor
Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Kiralama ücretini duyanlar ''Sudan ucuz'' diyor
Gaziantep'te kızlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar