Galatasaray, Batrakov için resmi temaslara başladı

Galatasaray, 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Rus orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova formasıyla 84 maçta 34 gol kaydetti.

Genç oyuncu, Rusya Milli Takımı'nda da görev yaptığı 12 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA