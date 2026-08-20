Haberler

Galatasaray, Batrakov için resmi temaslara başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov'un transferi için oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Batrakov, Lokomotiv'de 84 maçta 34 gol attı, milli takımda ise 12 maçta 4 gol kaydetti.

Galatasaray, 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Rus orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova formasıyla 84 maçta 34 gol kaydetti.

Genç oyuncu, Rusya Milli Takımı'nda da görev yaptığı 12 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail uçakları Dera'da hava sahasını ihlal etti

İsrail uçakları Dera'da hava sahasını ihlal etti
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

Japonya'da hızlı trenin çarptığı 4 işçi hayatını kaybetti

Tüm ülke bu olayı konuşuyor: Dünya'nın en güvenli hatlarında facia!
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu

Giresun’daki selde kaybolmuştu: Cansız bedeni başka şehirde bulundu
Nemrut’un dev heykellerine 5 yıllık koruma kalkanı

Bakan Ersoy duyurdu: Nemrut'un heykellerine teknolojik koruma
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu

Hülya'ya bakışlar olay oldu!
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Kamerayı açıp dehşet saçtı