Galatasaray, Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışmaları ve savunma-hücum taktikleri ile gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
