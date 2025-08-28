Galatasaray, Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışmaları ve savunma-hücum taktikleri ile gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor