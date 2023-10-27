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Galatasaray, Rize'ye geldi

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi çok sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı. Daha önce Çaykur Rizespor'da görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray kafilesi, karayolu ile kamp yapacağı şehir merkezindeki otele geçti.