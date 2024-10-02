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Galatasaray, RFS Maçına Hazırlanmak Üzere Riga'ya Gitti

Galatasaray, RFS Maçına Hazırlanmak Üzere Riga'ya Gitti
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak Riga'ya hareket etti. Takım kadrosunda önemli isimler yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak Galatasaray, Riga'ya gitti.

Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Riga'ya hareket etti.

Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Galatasaray'ın RFS maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Galatasaray Letonya Magazin Futbol Spor Riga

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