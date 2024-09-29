Galatasaray, RFS Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdürüldü.
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, RFS maçı hazırlıklarına start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 1 Ekim Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.