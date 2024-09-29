Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, RFS Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, RFS Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdürüldü.

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, RFS maçı hazırlıklarına start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 1 Ekim Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Letonya

Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

"Telefon incelemeye alındı, Fenerbahçeli 2 ismin adı geçiyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });