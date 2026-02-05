Haberler

Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi

Güncelleme:
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga'nın 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini açıkladı.

  • Galatasaray, Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini KAP'a bildirdi.
  • Renato Nhaga için Casa Pia'a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
  • Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı ve maaşı 2025/2026 sezonu için 375 bin euro, sonraki sezonlar için sırasıyla 750 bin, 750 bin, 800 bin ve 850 bin euro olacak.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini KAP'a bildirdi.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Galatasaray, 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Portekiz ekibi Casa Pia'a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

YILLIK MAAŞI DA BELLİ OLDU

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte haziran ayına kadar 375 bin euro, sonraki sezonlar için sırasıyla 750 bin Euro, 750 bin Euro, 800 bin Euro ve 850 bin Euro kazanacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

'Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro'

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Genç heyacan veren gençlere yönelmeleri taraftarı çok mutlu etti bu strateji devam etmeli bravo Yönetim

