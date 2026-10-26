Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 18. derbide 7. galibiyetini aldı

Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 18. derbide 7. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2011'de açılan stadındaki 18. Fenerbahçe derbisinde 7. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta oynadığı 18. derbisinde 7. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bu müsabakayla sarı-kırmızılılar, 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park'ta 18. Fenerbahçe derbisine oynadı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Aslan, bu stadyumda sarı-lacivertlilere karşı 7. galibiyetini elde etti. Cimbom, diğer maçlarda rakibine 5 defa yenilirken, 6 kez de berabere kaldı. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 21 golüne, Kanarya 14 golle karşılık verdi.