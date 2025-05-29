Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sağ arka alt adale grubunda 2. derece zorlanma olan Abdülkerim Bardakcı ve ameliyat olan Yunus Akgün antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i konuk edecek. - İSTANBUL