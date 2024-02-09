Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn de takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i konuk edecek. - İSTANBUL