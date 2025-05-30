Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Mertens ve Osimhen'in golleriyle zorlanmadan üç puanı aldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera (Dk. 90 Günay Güvenç), Frankowski (Dk. 63 Jelert), Sanchez (Dk. 78 Metehan Baltacı), Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Mertens (Dk. 79 Sallai), Ahmed Kutucu, Osimhen (Dk. 88 Efe Akman)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Deniz Türüç), Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 86 Ebosele), Ömer Ali Şahiner (Dk. 70 Kemen), Umut Güneş (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Figueiredo, Keny

Goller: Dk. 17 Mertens (Penaltıdan), Dk. 81 Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ba (RAMS Başakşehir), Dk. 45+2 Osimhen, Dk. 51 Frankowski (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

51. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası civarında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

58. dakikada Frankowski'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Kaan Ayhan'ın bekletmeden vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

65. dakikada Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere gönderdi.

81. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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