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Galatasaray Petrol Ofisi Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Kaldı

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Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, Arzu Karabulut'un ve Nazlıcan Parlak'ın golleriyle maçı 2-1 kazanarak bu başarıya ulaştı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada gruplara kalan ilk Türk takımı oldu.

GALATASARAY Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı 2-2'nin rövanşında deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Türk takımı oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinci Tur rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan maçta Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Hristyana Guteva düdük çaldı. Maçın 31'inci dakikasında Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle Slavia Prag, 1-0 öne geçti. Bu gole 50'nci dakikada Arzu Karabulut ile cevap veren Galatasaray, 1-1 eşitliği sağladı. 90 dakika 1-1 sona erdi ve maçta uzatma devrelerine geçildi. 100'üncü dakikada rakip fileleri sarsan Nazlıcan Parlak, sarı-kırmızılı ekibi, 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Türk takımı olmayı da başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Petrol Ofisi Slavia Prag Galatasaray Karataş Magazin Futbol Spor

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