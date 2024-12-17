Galatasaray, Paulo Dybala'yı da alıyor: Menajeri İstanbul'a geldi
Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a geldi ve Galatasaray-Trabzonspor derbisini locada takip etti. Sarı-kırmızılılar, Dybala için temaslara başladı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferi için görüşmeler gerçekleştirilecek.
Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Paulo Dybala için temaslara başladı.
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31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek derbiyi locada izledi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dybala'nın temsilcisi Novel, Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi ile statta takip etti.
Galatasaray, Paulo Dybala'nın transferi için Carlos Novel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıkan Dybala, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.