Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan'a kiraladı

Galatasaray, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı 1 yıllığına Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL