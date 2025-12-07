Haberler

Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic'in takım otobüsüne TOFAŞ ile oynanan maçın ardından Bursa'da taşlı saldırı yapıldı. Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne Bursaspor Basketbol maçı sonrası dönüş yolunda taş atıldı.
  • Emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
  • Saldırıda otobüsün camı kırıldı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

TOFAŞ Spor Salonu'nda dün akşam oynanan ve Bursaspor Basketbol'un 91-87 üstünlüğüyle biten Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taş atıldı.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Galatasaray MCT Technic'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafileyi taşıyan otobüsün dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradığı belirtilmişti. Açıklamada, takımın otobüs değişimi sonrası İstanbul'a devam ettiği bilgisi aktarılmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıharun yakar:

kendi otobüsüne taş atıp algı yapacak kadar ibnetor bunlar ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
