Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TV100'de Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÜCRETİNİ VERMEYE HAZIRIZ"

Kavukcu, "Bununla ilgili devamlı her yerde farklı yorumlar çıkıyor. Biz Osimhen'e, "Sen bizde kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve sana da ücretini vermeye hazırız." dedik. Türkiye'yi çok seviyor ama hayatın gerçekleri var. Osimhen ne kadar rakama kalacak, ne kadar teklifler geliyor. Bu önemli. Aradaki farkı ne kadar kabul edecek. Ben inanıyorum. İnşallah elimizden geleni yapıyoruz başkanımız liderliğinde. O kalmak isterse, burada kalması için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEZ"

Açıklamalarına devam eden Kavukcu, "Kalbinde Galatasaray var. Ne kadar farklı takımlar teklif yapsa da mutlaka bizi de tercih edeceği bir rakam olacak diye düşünüyorum. Osimhen de doğal olarak tüm teklifleri görmek istiyor. Bunun için süreç var. Bu süreç bence sezon sonuna kadar netleşir diye düşünüyorum. Gelecek teklifler de netleşir. Kendi kafasında da netleşmesi lazım. Şu anda Galatasaray'a gelmek isteyen çok insan var. Artık Galatasaray çok farklı bir konuma geldi. Galatasaray istedikten sonra kimse kolay kolay elinden alamaz. O gücü de var. Bu güç, başarıyla geliyor. Forma satışı rekor kırıyor. Belki rekor kıracağız dünyada. Biz hiçbir zaman Fenerbahçe'yi takip etmedik. Hiçbir zaman zaman puan puana gitmedik. 3 puan öndeyken de takip etmedik. Transferde de takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. Bizim ekip çok doğru çalışıyor. Önce biz teklif yapıyoruz. Sonra onlar yapıyor. Galatasaray'ın elinden aldım diye bir şey değil bu. Bu sene ocak ayında da Skriniar olayı da açık ve net. Birisi 3 milyon fazla verdi, aldı. Başarı diye bakmamak lazım. Osimhen, farklı bir karakter. Fenerbahçe'yi tercih edeceğine çok inanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları Galatasaray da veriyordur. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum. Onun üzerine bir pazarlık olacağını düşünüyorum. İnşallah sonunda biz başarılı oluruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Taraftarımız rahat olsun. Osimhen nasıl geldiyse, burada tutmak için de elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Osimhen için, "Daha transfer sezonuna girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyerli bir oyuncu. Her şeyden önce Osimhen'in takımda kalmak istemesi lazım." demişti.