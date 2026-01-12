Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig devi Galatasaray için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Orta sahaya takviye isteyen sarı-kırmızılıların yaptığı ilk transfer duyuruldu.

GALATASARAY ONYEDIKA'YI BİTİRDİ

Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki ön libero Raphael Onyedika transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu ve kulübü ile tüm konularda anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 23 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın bonservis için 25 milyon euro isteyen Club Brugge ile sıkı bir pazarlığa oturduğu ve yapılan görüşmeler sonucunda da bonservisi 23 milyon euroya düşürdüğü aktarıldı.

YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Onyedika ile bir yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacağı belirtilirken, yıldız oyuncunun da sarı-kırmızılı ekipte yıllık 1 milyon euro ücret alacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Nijeryalı orta saha, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.