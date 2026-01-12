Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika transferinde mutlu sona ulaştığı, yıldız oyuncu için 23 milyon euro bonservis ödeneceği öne sürüldü. Ayrıca Onyedika'nın sarı-kırmızılılarda yıllık 1 milyon euro kazanacağı belirtildi.
- Galatasaray, Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki ön libero Raphael Onyedika'yı transfer etti.
- Galatasaray, Onyedika'nın bonservisi için 23 milyon euro ödeyecek.
- Onyedika, Galatasaray'da yıllık 1 milyon euro ücret alacak.
Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig devi Galatasaray için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Orta sahaya takviye isteyen sarı-kırmızılıların yaptığı ilk transfer duyuruldu.
GALATASARAY ONYEDIKA'YI BİTİRDİ
Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki ön libero Raphael Onyedika transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu ve kulübü ile tüm konularda anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ 23 MİLYON EURO
Haberde, Galatasaray'ın bonservis için 25 milyon euro isteyen Club Brugge ile sıkı bir pazarlığa oturduğu ve yapılan görüşmeler sonucunda da bonservisi 23 milyon euroya düşürdüğü aktarıldı.
YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Onyedika ile bir yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacağı belirtilirken, yıldız oyuncunun da sarı-kırmızılı ekipte yıllık 1 milyon euro ücret alacağı vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Nijeryalı orta saha, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.