Galatasaray Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında yarın saat 22.00'de sahasında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli oyuncu Fredrik Midsjö, "Güçlü bir takımları var. İlk maçta onu gösterdiler. Şu anda 3-2 avantajımız var. Burada elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermemiz gerekiyor. Buradan galibiyetle çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"UMARIM TAKIMIMA DAHA FAZLA DESTEK OLABİLİRİM"

Molde maçı için hazır olduğunu söyleyen Midtsjö, "Bazen oynarsınız, bazen oynamazsınız. Hazır olmaya çalışıyorum. Son sezon şahsi olarak en iyi sezonum değildi. Hocama hazır olduğumu göstermeye çalışıyorum. Birçok iyi oyuncumuz var. Hocamız için de zor bir şey, seçim yapmak. Ben hazırım, umarım takımıma daha fazla destek olabilirim, goller atabilirim, yardımcı olabilirim" diye konuştu.

"MOLDE İLE ARAMIZDA BİR ÇEKİŞME VAR"

Ülkesinin takımı Rosenborg'u desteklediğini Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemediğini dile getiren Norveçli oyuncu, "Benim için ekstra bir özelliği var. Ben Rosenborg oyuncusu olarak büyüdüm. Molde ile aramızda bir çekişme var tabii ki. Benim de şahsi olarak da Molde'ye karşı gol atmak mükemmel bir şey. Eski Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum. Olay bu yani. Gol atabilmek, ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girmesine yardımcı olabilmek de harika bir his" ifadelerini kullandı.