Haberler

Galatasaray, Noa Lang transferini bitiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferi için görüşmelere devam ediyor.

GALATASARAY, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang ile prensip anlaşmasına vardı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang'ın transferi için anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesiyle tüm şartlarda mutabakat sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray'ın kontrolünde olacağı ve bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi. Napoli'nin Noa Lang için bonservis beklentisi 30 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Galatasaray yönetimi bu bedeli bir miktar aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, transferde önemli bir pürüz yaşanması beklenmiyor. Noa Lang'ın saat 00.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar