Haberler

'Stadyumla bir ilgisi yok': Noa Lang'in kazasıyla ilgili son gelişmeler neler?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Liverpool deplasmanında yaralanan Noa Lang'in sağlık durumu nedeniyle UEFA'ya tazminat talep edebileceklerini açıkladı. Oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirdiği ve konu hakkında incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Galatasaray kulübü, Hollandalı yıldızı Noa Lang'in Liverpool deplasmanında yaşadığı yaralanmayla ilgili tazminat talebinde bulunabileceklerini açıkladı.

Yirmi altı yaşındaki futbolcu maçın 76. dakikasında reklam panolarına çarptıktan sonra bir anda kendini yere bıraktı.

Lang oksijen verilerek sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Kulüpten Lang'in durumuna ilişkin yapılan açıklamada sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğu ve Liverpool'da acil ameliyata alındığı açıklandı.

Liverpool'daki Whiston Hastanesi'nden bir Instagram paylaşımı yapan Lang, "Hayatta böyle şeyler olur" diyerek ameliyatın iyi geçtiğini aktardı.

Genç oyuncu geçmiş olsun dilekleri için de teşekkür etti.

Maçın ardından Liverpool kulübü ve UEFA yetkilileri yaralanmanın yaşandığı alanda inceleme yaptı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek" dedi.

Yazgan hukukçularla görüştüklerini, UEFA'ya tazminat taleplerini ileteceklerini söyledi:

"Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz. Talebimiz karşılanmazsa dava söz konusu olabilir.

"Önceliğimiz oyuncuların sağlığı, para pul ikinci derdimiz. Ayrıca konuda ihmali olanların da peşine düşeceğiz."

BBC, konuyla ilgili yorum almak için UEFA ile iletişime geçti.

Liverpool kaptanı ve Hollanda milli takım oyuncusu Virgil van Dijk maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir kaza ama stadyumla bir ilgisi yok, sadece bir kaza" dedi.

Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili neler biliniyor?

Galatasaray kulübünden Victor Osimhen'in durumuna ilişkin de açıklama yapıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Nijeryalı yıldızın sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçıya alındı.

Osimhen'in de ameliyata alınabileceği açıklandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili hakem Pawel Raczkowski'yi sert şekilde eleştirdi.

Buruk "Osimhen'in pozisyonuna baktığımızda, [Ibrahima] Konate çok rahat fauller yaptı, hiçbiri çalınmadı. Her türlü fauller rahat rahat yapıldı. Dünyanın en kötü hakemlerinden biri maçı yönetti" dedi.

BBC
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

Trump'ın İran'dan çıkmasına neden olacak iddia resmen doğrulandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Küme düşme hattı alev alev
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
Orhan Gencebay taburcu edildi

Ünlü sanatçıdan sevindiren haber