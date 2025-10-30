Haberler

Galatasaray, Next Level Kemer Projesi'ni Tanıtacak

Güncelleme:
Galatasaray Spor Kulübü, Pasifik GYO ile birlikte Next Level Kemer projesini tanıtacak özel bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte Galatasaray Başkanı ve takımın teknik kadrosu yer alacak.

GALATASARAY

14.00 Pasifik GYO tarafından hayata geçirilen Next Level Kemer projesi, Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek özel etkinlikle tanıtılacak. Program, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol A Takımı oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek.

-Sarı-kırmızılılar Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertliler Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlılar Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam edecek.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

- Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

- 3'üncü eleme turu

13.00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

18.00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurd (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor - 12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

BASKETBOL

- EuroLeague

23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko

- Euroleague Kadınlar

19.00 ÇBK Mersin - Venezia

- Eurocup Kadınlar

20.00 Beşiktaş - Gorzow

TENİS

16.00 Yenilenen TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de hazır bulunacak.

TAEKWONDO

-Çin'de düzenlenen Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonası sona erecek.

Merve Dinçel Kavurat (53kg) ve Ömer Furkan Körpe (74kg) mücadele edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
