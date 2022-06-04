Galatasaray Nef maçının ardından - Haberler

Ergin Ataman: Planlarımız tuttu

" Galatasaray'ı tebrik ediyorum"

Andreas Pistiolis: Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan dolayı mutluyum

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ise harika bir seriyi geride bıraktıklarını belirterek, "Harika bir seriydi. Sonunda en iyi olan kazandı, bu bir gerçek. Bizim için Avrupa'nın en iyi takımıyla zor bir mücadeleydi. Son maçta biraz daha mücadele gösterebilmemizi dilerdim. Ama böyle bir takımla 5 tane maç oynamak kolay değil. Sonuç olarak başardıklarımızdan memnunuz, her ne kadar böyle bir maçı kaybettikten sonra mutlu olmasak da. Bu kadar kısa sürede başardıklarımızdan dolayı mutluyum. Oyuncularıma minnettarım. Koçun sadece fikirleri vardır ve neler yapılması gerektiğini söyler ama oyuncular bunu gerçekliğe taşır. Oyuncularımız iyi performans gösterdiler ve ruhlarını sahaya yansıttılar" ifadelerini kullandı.