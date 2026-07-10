Galatasaray MCT Technic, Nijeryalı basketbolcu Chimezie Metu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Chimezie Metu'yu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, NBA ve EuroLeague tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli uzunlarından biri olan Chimezie Metu ile anlaşarak Nijeryalı milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Phoenix Suns ve Detroit Pistons formaları giyen 29 yaşındaki basketbolcu, Avrupa kariyerinde ise Barcelona ve Gran Canaria takımlarında mücadele etti.