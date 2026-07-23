Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaşacak

Galatasaray ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya'da İtalya ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek ve Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Galatasaray, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak yarın TSİ 21.00'de Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da İtalyan temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek.

Aslan daha sonra 27 Temmuz Pazartesi günü bir başka İtalya ekibi Venezia ile mücadele edecek.

Galatasaray bu sezonki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı