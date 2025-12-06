Haberler

Galatasaray, Monaco maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve çeşitli pas çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
