Galatasaray, Molde maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın sabah saatlerinde Norveç'e hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 20.30'da Molde Stadı'nda gerçekleştirecek.