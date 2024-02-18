Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
- Trendyol Süper Lig : Mke Ankaragücü : 0 - Galatasaray : 3 (Maç sonucu)
ANKARA - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında sağ çaprazda önünde bulan Ali Sowe, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.
60. dakikada Ankaragücü atağında Ali Kaan ceza sahası dışı sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden giden top yandan dışarıya çıktı.
76. dakikada Oliveira uzak mesafeden sağ ayağıyla topu kaleye gönderdi, top üst direkten geri döndü.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Samet Çiçek
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş (Tolga Ciğerci dk. 46), Ali Kaan Güneren, Moreira (Bassogog dk. 78), Efkan Bekiroğlu (Mert Çetin dk. 46) Cephas (Chatzigiovanis dk. 67), Saponara (Morutan dk. 46), Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Rıdvan Çankaya, Bajic, Flips, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 83), Victor Nelsson, Davinson Sanchez (Carlos Vinicius dk. 77) Derrick Köhn, Kerem Demirbay (Wilfried Zaha dk. 61), Berkan Kutlu, Tete, Dries Mertens (Sergio Oliveira dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Eyüp Aydın dk. 77) Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Kerem Demirbay (dk. 13), Sanchez (dk. 14), Icardi (dk. 39 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Köhn (Galatasaray), Kitsiou (MKE Ankaragücü)