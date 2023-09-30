Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına 2 değişiklikle çıktı

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Wilfried Zaha ilk kez ilk 11'de görev aldı. Abdülkerim Bardakcı ise ligde ilk kez yedek kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre MKE Ankaragücü karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Ankaragücü karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı ile Dries Mertens'in yerine Davinson Sanchez ile Wilfried Zaha'ya görev verdi.

Wilfried Zaha ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Ankaragücü mücadelesine 11'de başladı. Bu sezon oynadığı 5 maça sonradan dahil olan Zaha, Ankara ekibi karşısında ilk kez 11'de görev aldı.

Abdülkerim Bardakcı ligde ilk kez yedek

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Ankaragücü maçıyla bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek bekledi. Bardakcı ligde oynanan 6 müsabakada 11'de yer almıştı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada sonradan oyuna girmişti.

Eyüp Aydın maç kadrosunda

Galatasaray yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'ten transfer ettiği genç futbolcu Eyüp Aydın, Ankaragücü müsabakasıyla birlikte ilk kez 21 maç kişilik kadrosuna alındı.

Sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş sakatlığından dolayı, hafif ağrıları olan Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Olimpiu Morutan, Galatasaray'a karşı ilk kez rakip

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Ankaragücü'ne transfer olan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip oldu. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, mücadelede Morutan'a 11'de görev verdi.

Galatasaray, Ankaragücü maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise; Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Taraftarlardan tam destek

İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünleri dolduran Galatasaray taraftarları, Ankaragücü mücadelesinde de stadyumu doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL