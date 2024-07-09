Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa'nın tarihini belirledi. Kupa, ağustos ayının başında oynanacak. Kupanın büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar, kulüplerle danışıldıktan sonra verilecek.
2024 Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
AĞUSTOS AYINDA OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in devleri arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
TARİH VE STADYUM HENÜZ BELLİ DEĞİL
Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.