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Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa'nın tarihini belirledi. Kupa, ağustos ayının başında oynanacak. Kupanın büyük olasılıkla Türkiye'de oynanması bekleniyor. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar, kulüplerle danışıldıktan sonra verilecek.

2024 Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

AĞUSTOS AYINDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in devleri arasında oynanacak Süper Kupa'yı ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

TARİH VE STADYUM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Süper kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Mehmet Ali Kurt:

Ne zaman oynanacağı belli oldu deyip tarih ve stad daha sonra belirlenecek ibaresi nasıl bir habercilik anlayışıdır..!?

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Turkiyem:

Besiktas

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SAMET TEMAS:

zaten süper kupa her zaman ağustosta, olmadı en kötü eylülde oynanır. geçen sene fener daha hazır değil, aman fark yeriz, aman rezil oluruz diye diye 1 sene ertelendi neredeyse.

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