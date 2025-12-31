Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol: 70 -Galatasaray: 95

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a evinde 95-70 yenildi. Karşılaşmada Galatasaray, periyotları önde tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'a 95-70 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kamiah Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Teja Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Marine Johannes 7, Awak Kuier 15

Periyotlar:

1. Periyot: 20-27 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-56 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 55-76 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
