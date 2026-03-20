Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde La Laguna Tenerife ile eşleşti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanyol takımı La Laguna Tenerife ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından, ilk müsabakalar 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İspanya'daki Badalona Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ve Unicaja (İspanya), seribaşı olarak kura çekimine girdi.

Grup ikincileri ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ile Galatasaray MCT Technic ise ikinci torbada yer aldı.

Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, birinci torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Rytas Vilnius-ERA Nymburk

AEK-Asisa Joventut

La Laguna Tenerife-Galatasaray MCT Technic

Unicaja-ALBA Berlin

Kaynak: AA / Can Öcal
