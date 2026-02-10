Haberler

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Le Mans Sarthe Basket'e konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle yarın deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, 3 maçta 2 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle karşılaşacak.

Antares Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray MCT Technic, 5 puanla 2. basamakta yer alıyor. Oynadığı tüm maçları kazanan ev sahibi ekip ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransa temsilcisi 90-83 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç