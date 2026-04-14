Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, evindeki ikinci maçı kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Galibiyet, Dörtlü Final'e katılma şansı verecek.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup oldu. Sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, seride durumu 1-1 yaptı.

Seride yarın ikinci galibiyetine ulaşacak takım, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etme hakkı kazanacak. Bu eşleşmede Dörtlü Final biletini alacak ekip, yarı finalde Litvanya'nın Rytas ekibine rakip olacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
