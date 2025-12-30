Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi'nde 9'ncu sırada bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda beklenen ayrılık gerçekleşti.

YAKUP SEKİZKÖK İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2024 yılından bu yana takımda bulunan başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

''HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.