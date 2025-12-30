Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
Galatasaray MCT Technic, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.'' denildi.
Basketbol Süper Ligi'nde 9'ncu sırada bulunan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda beklenen ayrılık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.